إعلان

نبيه بري: أضمن التزاماً كاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من المقاومة فى لبنان

كتب : مصراوي

01:02 ص 01/06/2026

رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أنه يضمن التزام المقاومة الكامل والشامل والفوري باتغاق وقف إطلاق النار في لبنان، واستدرك قائلا " من يُلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية؛ وأن استمرارها هو العقبة الأساسية".

وقال بري في تصريح تليفزيوني مساء الأحد، "أنني أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، إن هذا الالتزام واضح ولا لبس فيه من جانب المقاومة".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبنانى: أن" التساؤل المطروح اليوم يتمثل في من يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها براً وبحراً وجواً، وهدمها للقرى والمنازل" مؤكدا أن وقف التصعيد يتطلب التزاماً متبادلاً يضع حداً للاعتداءات ويؤمن الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب اللبنانى غارات إسرائيلية جنوب لبنان قصف لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
نصائح طبية

المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن
أخبار مصر

أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان