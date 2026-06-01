بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أنه يضمن التزام المقاومة الكامل والشامل والفوري باتغاق وقف إطلاق النار في لبنان، واستدرك قائلا " من يُلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية؛ وأن استمرارها هو العقبة الأساسية".

وقال بري في تصريح تليفزيوني مساء الأحد، "أنني أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، إن هذا الالتزام واضح ولا لبس فيه من جانب المقاومة".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبنانى: أن" التساؤل المطروح اليوم يتمثل في من يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها براً وبحراً وجواً، وهدمها للقرى والمنازل" مؤكدا أن وقف التصعيد يتطلب التزاماً متبادلاً يضع حداً للاعتداءات ويؤمن الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني.