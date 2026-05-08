إعلان

لإفشال مخططات نتنياهو.. زعيم اليسار الفرنسي يدعو للاعتراف الفوري بفلسطين (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

02:29 م 08/05/2026

زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف "الفوري والصبغة الرسمية" بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطوة باتت ضرورة قصوى لإفشال مخططات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفرض الأمر الواقع عبر القوة.

ميلونشون يُطالب باريس بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

شدد ميلونشون، خلال تظاهرة حاشدة في العاصمة باريس اليوم الجمعة، على أن الموقف الفرنسي لم يعد يحتمل الصمت الذي اعتبره نوعا من "التواطؤ الضمني"، مع ما وصفها بعمليات الإبادة الجماعية والحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة.

وتداول ناشطون ومتابعون عبر منصة "إكس" مقاطع فيديو توثّق جانبا من كلمته الحماسية وسط الجماهير الغفيرة، وهي الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مظهرة حجم التأييد الشعبي لمطالبه بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

تحدي نتنياهو وتحميل السلطات الفرنسية المسؤولية

وفي خطاب ناري، وجّه ميلونشون، رسالة مباشرة لـ"نتنياهو"، قائلا إنهم تركوه يفعل ما يحلو له لكنه ليس بالحجم الذي قد يُخيف الأحرار، على حد تعبيره.

وأضاف زعيم اليسار الفرنسي، أن حزبه نبه السلطات الفرنسية مرارا وتكرارا إلى مخاطر التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، محذّرا من أن العالم يرى الآن النتائج الكارثية لهذا التجاهل الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة بشكل غير مسبوق.

تنديد باعتراض سفينة المساعدات واختطاف ناشطين دوليين

هاجم زعيم اليسار الفرنسي بشدة قيام البحرية الإسرائيلية باعتراض سفينة المساعدات مادلين في المياه الدولية واصفا الواقعة بأنها "أعمال قرصنة" وتعد خطير على القانون الدولي.

وأشار ميلونشون إلى أن اختطاف طاقم السفينة التي كانت تضم 12 ناشطا دوليا ومن بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن، والناشطة السويدية جريتا ثونبرج، يُمثّل "انتهاكا صارخا" لسيادة المؤسسات الأوروبية وللحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائبة، مطالبا بضرورة التحرك الدولي لمحاسبة تل أبيب على هذه التجاوزات.

تصاعد شعبية فرنسا الأبية ومطالب المقاطعة الشاملة

تأتي تصريحات ميلونشون في ظل تنامي النفوذ السياسي لحزبه الذي حقق قفزة نوعية في انتخابات البرلمان الفرنسي عام 2024 بوصوله إلى نسبة 28 بالمئة من أصوات الناخبين.

ويتبنى الحزب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب والمدن الكبرى "برنامجا تصعيديا" ضد السياسات الإسرائيلية يشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية التامة، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات قانونية وسياسية حادة لوصف ممارسات الاحتلال مثل نظام الفصل العنصري والمحرقة الجماعية.

مواقف قيادات اليسار ودعوات التظاهر لكسر الحصار

أكدت قيادات بارزة في حركة فرنسا الأبية، التزامها بدعم القضية الفلسطينية ورفض الهيمنة الإسرائيلية، حيث دعت الحركة إلى تنظيم مسيرات واسعة في مختلف المدن الفرنسية تضامنا مع ركاب السفينة مادلين التي انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية لكسر الحصار عن غزة.

ويرفض الحزب الخضوع للضغوط الرامية لإدانة فصائل المقاومة مُركّزا خطابه السياسي على ضرورة إنهاء الحصار بشكل فوري واتخاذ مواقف حاسمة تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كحق تاريخي وقانوني لا يقبل التأجيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل فرنسا فلسطين غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
حوادث وقضايا

صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
زووم

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر
أبيض في أسود

مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر
من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
أخبار المحافظات

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق
زووم

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل