دعا زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف "الفوري والصبغة الرسمية" بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطوة باتت ضرورة قصوى لإفشال مخططات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفرض الأمر الواقع عبر القوة.

ميلونشون يُطالب باريس بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

شدد ميلونشون، خلال تظاهرة حاشدة في العاصمة باريس اليوم الجمعة، على أن الموقف الفرنسي لم يعد يحتمل الصمت الذي اعتبره نوعا من "التواطؤ الضمني"، مع ما وصفها بعمليات الإبادة الجماعية والحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة.

وتداول ناشطون ومتابعون عبر منصة "إكس" مقاطع فيديو توثّق جانبا من كلمته الحماسية وسط الجماهير الغفيرة، وهي الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مظهرة حجم التأييد الشعبي لمطالبه بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

12 personnes avaient embarqué sur la Flottille de la Liberté. Ils nous représentent tous autant que nous sommes.



Baptiste André, Reva Viard, Suayb Ordu, Sergio Toribio, Mark Van Rennes, Thiago Avila, Omar Faiad, Yanis Mhamdi, Pascal Maurieras, Yasemine Acar et Greta Thunberg.… pic.twitter.com/SKY87485DS — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 9, 2025

تحدي نتنياهو وتحميل السلطات الفرنسية المسؤولية

وفي خطاب ناري، وجّه ميلونشون، رسالة مباشرة لـ"نتنياهو"، قائلا إنهم تركوه يفعل ما يحلو له لكنه ليس بالحجم الذي قد يُخيف الأحرار، على حد تعبيره.

وأضاف زعيم اليسار الفرنسي، أن حزبه نبه السلطات الفرنسية مرارا وتكرارا إلى مخاطر التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، محذّرا من أن العالم يرى الآن النتائج الكارثية لهذا التجاهل الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة بشكل غير مسبوق.

La France devrait s’enorgueillir de voir six des siens monter sur un petit bateau sans autre force que leur courage en face de gens capables du pire.



Sur les chaînes de télévision et les radios, des répétiteurs indignes osent parler de « croisière » en relayant les éléments de… pic.twitter.com/YISHBnADYA — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 9, 2025

تنديد باعتراض سفينة المساعدات واختطاف ناشطين دوليين

هاجم زعيم اليسار الفرنسي بشدة قيام البحرية الإسرائيلية باعتراض سفينة المساعدات مادلين في المياه الدولية واصفا الواقعة بأنها "أعمال قرصنة" وتعد خطير على القانون الدولي.

وأشار ميلونشون إلى أن اختطاف طاقم السفينة التي كانت تضم 12 ناشطا دوليا ومن بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن، والناشطة السويدية جريتا ثونبرج، يُمثّل "انتهاكا صارخا" لسيادة المؤسسات الأوروبية وللحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائبة، مطالبا بضرورة التحرك الدولي لمحاسبة تل أبيب على هذه التجاوزات.

Il faut cesser le blocus à Gaza. Aucune génération ne pardonnera à celle-ci le crime dont elle s’est rendue coupable en n’arrêtant pas ce génocide.



La France doit reconnaître dès maintenant l’État de Palestine.



J’adresse un salut reconnaissant aux israéliens présents hier… pic.twitter.com/tJGtFXrqvI — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 9, 2025

تصاعد شعبية فرنسا الأبية ومطالب المقاطعة الشاملة

تأتي تصريحات ميلونشون في ظل تنامي النفوذ السياسي لحزبه الذي حقق قفزة نوعية في انتخابات البرلمان الفرنسي عام 2024 بوصوله إلى نسبة 28 بالمئة من أصوات الناخبين.

ويتبنى الحزب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب والمدن الكبرى "برنامجا تصعيديا" ضد السياسات الإسرائيلية يشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية التامة، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات قانونية وسياسية حادة لوصف ممارسات الاحتلال مثل نظام الفصل العنصري والمحرقة الجماعية.

Puisse cet instant rester gravé dans le cœur de chacun d'entre nous. Par leur courage, ces femmes et ces hommes ont plus fait en 24 h contre le génocide à Gaza que des dizaines de gouvernement qui restent sans rien faire.



Gloire à Rima ! Gloire à Greta et au reste de… pic.twitter.com/K1OANSG62J — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 9, 2025

مواقف قيادات اليسار ودعوات التظاهر لكسر الحصار

أكدت قيادات بارزة في حركة فرنسا الأبية، التزامها بدعم القضية الفلسطينية ورفض الهيمنة الإسرائيلية، حيث دعت الحركة إلى تنظيم مسيرات واسعة في مختلف المدن الفرنسية تضامنا مع ركاب السفينة مادلين التي انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية لكسر الحصار عن غزة.

ويرفض الحزب الخضوع للضغوط الرامية لإدانة فصائل المقاومة مُركّزا خطابه السياسي على ضرورة إنهاء الحصار بشكل فوري واتخاذ مواقف حاسمة تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كحق تاريخي وقانوني لا يقبل التأجيل.