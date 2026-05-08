ليلة مشتعلة في هرمز.. اشتباكات وانفجارات واتهامات متبادلة بين إيران وأمريكا (صور- فيديو)

كتب : وكالات

12:44 م 08/05/2026 تعديل في 12:53 م

حرب إيران وأمريكا

اتهمت إيران الولايات المتحدة، مساء الخميس، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السابع من أبريل، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في مضيق هرمز.

ووصفت طهران أحداث الليلة الماضية بأنها "تبادل لإطلاق النار" بين القوات المسلحة الإيرانية وما وصفته بـ"العدو".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات قرب مدينة بندر عباس، مشيرة إلى أن الأجزاء التجارية من أحد الأرصفة في جزيرة قشم، أكبر جزر الخليج، تعرضت للاستهداف.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، إلى جانب سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة.

وأضاف مسؤولون إيرانيون أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بشكل فوري على تلك الهجمات، واستهدفت سفنًا عسكرية أمريكية، مؤكدين أن ذلك تسبب في "أضرار جسيمة".

ورغم سماع دوي الانفجارات في عدد من المدن، نقل مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي أن الأوضاع الحياتية تسير بصورة طبيعية وأن "الحياة مستمرة كالمعتاد".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها "غير مبررة"، مؤكدة أن الرد جاء في إطار الدفاع عن النفس أثناء عبور مدمرات الصواريخ الموجهة الأمريكية عبر مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم استهداف أي أفراد أو معدات أمريكية خلال الأحداث.

كما شددت على أنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات، لكنها تبقي قواتها في حالة "تأهب كامل" لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض ثلاث مدمرات أمريكية لهجوم داخل المضيق، مشيرًا إلى أنها لم تتعرض لأي أضرار.

وقال ترامب أيضًا إن "أضرارًا جسيمة" لحقت بما وصفهم بـ"المعتدين" الإيرانيين، مؤكدًا استمرار وقف إطلاق النار واستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ووصف الرئيس الأمريكي تبادل إطلاق النار بأنه "ضربة لطيفة صغيرة"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي".

وأضاف ترامب خلال الأيام الماضية أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبًا"، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تعزيز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا مع طهران.

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني دونالد ترامب القيادة المركزية الأمريكية

