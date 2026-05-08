اتهمت إيران الولايات المتحدة، مساء الخميس، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السابع من أبريل، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في مضيق هرمز.

ووصفت طهران أحداث الليلة الماضية بأنها "تبادل لإطلاق النار" بين القوات المسلحة الإيرانية وما وصفته بـ"العدو".

بعد خرق وقف اطلاق النار من امريكا ..

ايران ترد و تشعل المدمرات الامريكية

أولى الصور التي توثق الرد القوي لوحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية على المدمرات الأمريكية المعادية. قبل ساعات، هاجمت البحرية الإيرانية المدمرات الأمريكية بصواريخ متنوعة…

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات قرب مدينة بندر عباس، مشيرة إلى أن الأجزاء التجارية من أحد الأرصفة في جزيرة قشم، أكبر جزر الخليج، تعرضت للاستهداف.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، إلى جانب سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة.

نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد لإطلاق مسيرات وصواريخ على ثلاث مدمرات أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.



أكد ترامب في تغريدة له وقوع الهجوم على المدمرات الثلاث بالزوارق والصواريخ والمسيرات أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها عادت للانضمام إلى الحصار المفروض على إيران،…

وأضاف مسؤولون إيرانيون أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بشكل فوري على تلك الهجمات، واستهدفت سفنًا عسكرية أمريكية، مؤكدين أن ذلك تسبب في "أضرار جسيمة".

ورغم سماع دوي الانفجارات في عدد من المدن، نقل مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي أن الأوضاع الحياتية تسير بصورة طبيعية وأن "الحياة مستمرة كالمعتاد".

تصاویر پاسخ مقتدرانه ایران به نقض آتش‌بس توسط نیروهای متجاوز امریکایی در تنگه هرمز

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها "غير مبررة"، مؤكدة أن الرد جاء في إطار الدفاع عن النفس أثناء عبور مدمرات الصواريخ الموجهة الأمريكية عبر مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم استهداف أي أفراد أو معدات أمريكية خلال الأحداث.

كما شددت على أنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات، لكنها تبقي قواتها في حالة "تأهب كامل" لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض ثلاث مدمرات أمريكية لهجوم داخل المضيق، مشيرًا إلى أنها لم تتعرض لأي أضرار.

عاجل|المنشآت النفطية

الإيرانية بدأت بتسريب النفط

لمياه الخليج ‼️



صور الأقمار الصناعية

ترصد تسرباً نفطياً ضخماً يغطي

مساحات واسعة حول جزيرة خارق الإيرانية



هل إيران تفرغ النفط بمياه الخليج

هل إيران تفرغ النفط بمياه الخليج لتلويثه بشكل متعمد⁉️

وقال ترامب أيضًا إن "أضرارًا جسيمة" لحقت بما وصفهم بـ"المعتدين" الإيرانيين، مؤكدًا استمرار وقف إطلاق النار واستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ووصف الرئيس الأمريكي تبادل إطلاق النار بأنه "ضربة لطيفة صغيرة"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي".

وأضاف ترامب خلال الأيام الماضية أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبًا"، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تعزيز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا مع طهران.