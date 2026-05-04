أمن هرمز خط أحمر.. إيران تطلق صواريخها باتجاه المدمرات الأمريكية

كتب : وكالات

07:04 م 04/05/2026

اطلاق صاروخ

أعلن الجيش الإيراني أن قوات بحريته أطلقت صورايخ تحذيرية باتجاه المدمرات الأمريكية التي حاولت انتهاك وقف إطلاق النار، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.

ونقلت الوكالة الإيرانية اليوم الإثنين عن قائد الجيش الإيراني، قوله إن أمن مضيق هرمز يعد خط أحمر بالنسبة لطهران.

وأشار قائد الجيش الإيراني، إلى أن مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز ولكن تم إطلاق الصواريخ التحذيرية عليها.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، أن السفن التي تنتهك القواعد التي أعلنها الحرس الثوري في مضيق هرمز سيتم إيقافها بالقوة.

