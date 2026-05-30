قالت مصادر نقلت عنها بلومبرج، إن عدة أمريكيين أُصيبوا بجروح طفيفة، كما تعرضت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper لأضرار جسيمة، بعد ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الكويت، وذلك في 30 مايو 2026، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق النار الهش.

إصابة قاعدة علي السالم الجوية

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الكويتية من اعتراض صاروخ باليستي من طراز Fateh-110، لكن الحطام المتساقط أصاب قاعدة علي السالم الجوية، بحسب مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته نقلت عنه بلومبرج.

وأفاد المصدر، بأن نحو خمسة أشخاص، بينهم متعاقدون وعسكريون في الخدمة الفعلية، أصيبوا بجروح طفيفة.

كما دُمّرت طائرة مسيّرة واحدة من طراز MQ-9 Reaper، وتعرضت أخرى لأضرار جسيمة. وتبلغ تكلفة كل طائرة نحو 30 مليون دولار أمريكي.

ولم يصدر أي تعليق من القيادة المركزية الأمريكية فوراً على الحادث.

اتفاق وقف إطلاق النار

وجاءت الضربة في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق نار هش قائم منذ أبريل، رغم تبادل الطرفين هجمات خلال تلك الفترة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 29 مايو بأنه مستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن اتفاق أولي.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في إيران استنزفت مخزون الولايات المتحدة من الذخائر عالية القيمة مثل صواريخ JASSM-ER وصواريخ كروز Tomahawk، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي مثل THAAD وPatriot PAC-3 وSM-3 Block IIA.

ووفقاً لأحدث تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية حول عملية "Epic Fury" (الاسم الذي أُطلق على الحملة ضد إيران)، فقد قُتل 14 أمريكياً وأُصيب 409 آخرون حتى الآن.

وأضاف التقرير أن صاروخ Fateh-110 الإيراني هو صاروخ باليستي قصير المدى قادر على حمل رأس حربي يزن نحو 500 كج، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وأشار أيضاً إلى أن طهران أطلقت أكثر من 1850 صاروخاً باليستياً على أهداف في المنطقة منذ بداية الحرب في 28 فبراير.