إعلان

واشنطن: لا مؤشرات على ألغام في مضيق هرمز وتؤكد جاهزيتها العسكرية

كتب : وكالات

10:25 ص 30/05/2026 تعديل في 10:31 ص

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مسؤول أمريكي أن عمليات البحث العسكرية التي نُفذت في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب لم تسفر عن العثور على أي دلائل تشير إلى وجود ألغام في الممر المائي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤول قوله إن أعمال المسح والتفتيش التي جرت في المضيق لم تكشف عن أي مؤشرات تدعم وجود ألغام في المنطقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة تحتفظ باستعدادها لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الوزير أن المخزونات العسكرية الأمريكية كافية لدعم أي عمليات محتملة، سواء داخل إيران أو في مناطق أخرى حول العالم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يفضل المسار التفاوضي، ويتعامل بصبر مع جهود التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن يتمثل في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً رغبة الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق يحقق هذا الهدف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أمريكا مضيق هرمز ألغام مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد فحص شامل.. أطباء البيت الأبيض يحسمون الجدل حول صحة ترامب
شئون عربية و دولية

بعد فحص شامل.. أطباء البيت الأبيض يحسمون الجدل حول صحة ترامب
نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
زووم

نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
رابع أيام العيد.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة وانتشار لخدمات الإغاثة
حوادث وقضايا

رابع أيام العيد.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة وانتشار لخدمات الإغاثة
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
زووم

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى