أكد مسؤول أمريكي أن عمليات البحث العسكرية التي نُفذت في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب لم تسفر عن العثور على أي دلائل تشير إلى وجود ألغام في الممر المائي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤول قوله إن أعمال المسح والتفتيش التي جرت في المضيق لم تكشف عن أي مؤشرات تدعم وجود ألغام في المنطقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة تحتفظ باستعدادها لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الوزير أن المخزونات العسكرية الأمريكية كافية لدعم أي عمليات محتملة، سواء داخل إيران أو في مناطق أخرى حول العالم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يفضل المسار التفاوضي، ويتعامل بصبر مع جهود التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن يتمثل في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً رغبة الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق يحقق هذا الهدف.