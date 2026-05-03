ترامب: سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا.. ولا أتصور أنها ستكون مقبولة
كتب : وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقوم بدراسة الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة قريبا، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".
وأشار ترامب إلى أن إيران "تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها".
وردا على سؤال أحد الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك"، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه لطيف للغاية.
وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له"، وفقا لسكاي نيوز.