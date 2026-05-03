ترامب: سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا.. ولا أتصور أنها ستكون مقبولة

كتب : وكالات

02:38 ص 03/05/2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقوم بدراسة الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة قريبا، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وأشار ترامب إلى أن إيران "تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها".

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك"، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه لطيف للغاية.

وقال ‌ترامب، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له"، وفقا لسكاي نيوز.

