بعد إعلانه نهاية الحرب.. ترامب: ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف أمريكا هجماتها على ⁠إيران

كتب : وكالات

02:12 ص 03/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك".

ووصف الرئيس الأمريكي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه "لطيف للغاية".

وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له".

وتابع: "سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، مضيفا: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وأشار إلى أن إيران تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها.

كان ترامب قد قال السبت، إن الولايات ‌المتحدة ‌لن ⁠تنسحب من مواجهتها ⁠مع ‌إيران ⁠مبكرا.

أكد ترامب في كلمة: "أن بلاده لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود ⁠المشكلة للظهور ⁠بعد 3 سنوات".

وشدد على أن المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ، مضيفا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أنه من الصعب اليوم تحديد من هو القائد في إيران، إذ نحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم".

وأكد أن الجيش الإيراني تعرض لضربة ساحقة، مضيفا: "لدينا أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش"، بحسب سكاي نيوز.

