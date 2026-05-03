أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بحث موضوع استئناف الملاحة في مضيق هرمز مع نظيره الايراني عباس عراقجي.

جاء في البيان: "خلال المحادثة، أعرب الوزير تاجاني عن قلق الحكومة الإيطالية البالغ إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، مؤكدا على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد".

وأضاف تاجاني، أن احتمال قيام إيران بتطوير برنامج نووي عسكري يمثل خطا أحمر بالنسبة لإيطاليا.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، إن إيران تعتزم مواصلة سيطرتها على الخليج ومضيق هرمز.

ووفقا له، تسعى طهران إلى ضمان الأمن في المنطقة دون الوجود الأمريكي.

وسبق أن دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وفقا لروسيا اليوم.