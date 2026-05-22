البنتاجون ينشر مقاطع فيديو لأجسام طائرة مجهولة

"جعلتنا عاجزين عن الكلام".. البنتاجون ينشر مقاطع فيديو جديدة لـ "أجسام طائرة مجهولة"

11:17 م 22/05/2026

نشرت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، دفعة جديدة تضم أكثر من 50 مقطع فيديو ووثيقة رُفعت عنها السرية، تخص ظواهر وأجساما طائرة مجهولة، وذلك تنفيذا لأوامر الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الملفات الجديدة تتضمن لقطات لجسم مجهول يتسارع بشكل مفاجئ فوق سوريا، إضافة إلى شهادة ضابط استخبارات أكد فيها رؤية "كرات مضيئة" غريبة طاردت مروحية وطائرات مقاتلة أمريكية.
وتضمنت الوثائق المفرج عنها تقريرا خطيرا للضابط يصف فيه مواجهة جوية حبست الأنفاس، حيث أفاد بأن كرتين برتقاليتين ضخمتين ينبعث منهما الضوء في جميع الاتجاهات، ظهرتا فجأة إلى جانب مروحيته أثناء مهمة عسكرية، وعندما استُدعيت طائرات مقاتلة لتحديد هويتهما، بدأت الكرات في "مطاردة" المقاتلات نفسها، مؤكدا في شهادته: "لقد جعلتنا هذه المشاهدات عاجزين عن الكلام حرفيا".
وأوضح البنتاجون أنه رغم عدم وجود دليل على أن هذه الأجسام تعود لمخلوقات فضائية، إلا أن الكثير من هذه الحوادث لا يزال غامضا وغير مفسر حتى الآن، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني الذي نُشرت عليه هذه الملفات حصد أكثر من مليار مشاهدة حول العالم.

Asha

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول
