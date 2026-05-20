احتفل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بيوم استقلال كوبا، اليوم الأربعاء، برسالة مصوّرة باللغة الإسبانية وجّهها مباشرة إلى الشعب الكوبي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

واتهم روبيو في خطابه الذي نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، القيادة الشيوعية في كوبا بالتسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب، قائلاً إن سبب نقص الكهرباء والوقود والغذاء يعود إلى نهب مليارات الدولارات من قبل من يسيطرون على البلاد دون توجيهها لخدمة المواطنين.

وركز روبيو في خطابه بشكل خاص على التكتل الاقتصادي العسكري الكوبي المعروف باسم "غايسا"، والذي يسيطر – وفق تقديرات أمريكية – على جزء كبير من الاقتصاد الكوبي عبر قطاعات مثل الفنادق والبناء والبنوك.

وفي خطابه، قال روبيو إن “كوبا لا تُدار بثورة، بل عبر غايسا”، مضيفاً أن ما يُعرف بالحكومة لا يتجاوز كونه أداة لفرض التضحيات وقمع المعارضة، على حد تعبيره.

كما أعلن روبيو عن طرح رؤية أمريكية جديدة للعلاقة مع كوبا، تقوم – بحسب قوله – على التواصل المباشر مع الشعب الكوبي، مشيراً إلى تقديم مساعدات غذائية وطبية بقيمة 100 مليون دولار، على أن تُوزع عبر مؤسسات غير حكومية مثل الكنيسة الكاثوليكية، لتفادي ما وصفه بتحكم المؤسسات الحكومية في توزيعها.

وفي المقابل، ردت الحكومة الكوبية وحلفاؤها بأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزيرة تعود إلى الحصار والعقوبات الأمريكية الممتدة منذ عقود، معتبرين أن تلك السياسات تمثل سبباً رئيسيا في نقص الموارد الأساسية.