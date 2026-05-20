أفادت وكالة رويترز بأن الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة من أجل تجنب زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لـ"رويترز"، توصل الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع لإزالة رسوم الاستيراد على البضائع الأمريكية، وهو جزء رئيسي من اتفاقية تجارية تم التوصل إليها مع واشنطن في يوليو، وهي خطوة من المرجح أن تتجنب فرض تعريفات أمريكية أعلى على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز، فإنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا في يوليو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إزالة رسوم الاستيراد على السلع الصناعية الأمريكية ومنح امتيازات الوصول إلى المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية، في حين تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 15٪ على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.