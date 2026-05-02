نحلة تقاطع مؤتمرًا صحفيًا لترامب في البيت الأبيض.. شاهد رد فعل الرئيس

كتب : وكالات

03:10 م 02/05/2026

ترامب في مؤتمر صحفي

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا طريفا خلال جلسة صحفية في البيت الأبيض، بعدما اضطر إلى التوقف عن الحديث مؤقتا بسبب نحلة ظهرت بشكل مفاجئ أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين.

وخلال حديثه عن فتح باكستان طريقا بريا مع إيران، بدأ ترامب بمحاولة إبعاد الحشرة التي وصفها بأنها "شرسة"، حيث ظل يلوّح بيده لضربها دون أن يقطع إجابته، قبل أن يتابع حديثه وسط ضحكات الحضور.

وقال ترامب بعد انتهاء الموقف إنه يعرف كل شيء عن هذه النحلة، ثم استأنف الرد على الأسئلة، مشيرا إلى احترامه لباكستان، في حين وُصف لاحقا بالجهل عقب رد حاد على سؤال آخر.


وجاءت هذه الواقعة بالتزامن مع مبادرة أعلنتها ميلانيا ترامب هذا الأسبوع، تضمنت إنشاء خلية نحل جديدة داخل البيت الأبيض، ما يفسر وجود النحلات في محيط المكان.

وفي سياق متصل، شهدت زيارة رسمية لكل من الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة جولة داخل خلية النحل الجديدة، حيث ظهر ترامب وهو يحمل نحلة بيده، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقع الخلية الجديدة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وهي مصممة على هيئة نموذج مصغر للمبنى، وتضم خليتين من النحل ضمن مشروع يهدف إلى دعم التلقيح وإنتاج العسل والشمع.

ويعود إنشاء أول خلايا نحل رسمية في البيت الأبيض إلى عام 2009 خلال فترة ميشيل أوباما، حيث استُخدمت للمساعدة في تلقيح حديقة الخضراوات وتعزيز مفاهيم الغذاء الصحي.

وبحسب البيت الأبيض، فإن تلك الخلايا يمكن أن تضم نحو 70 ألف نحلة وتنتج ما يصل إلى 225 رطلا من العسل سنويا.

