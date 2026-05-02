ترامب: دمرنا 85% من إنتاج الصواريخ بطهران.. و159 سفينة إيرانية في قاع البحر الآن


كتب- محمد فتحي:

03:12 ص 02/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوي إقليميا دمرت بالكامل، إذ أن 159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر.

وأضاف ترامب في كلمه له اليوم، أن إيران كانت تتنمر على دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم في إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تزال لديها بعض الصورايخ، إذ أن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ في إيران.

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران