قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، إن النظام الإيراني "روّع المنطقة وجعل من معاداة الولايات المتحدة ركيزة أساسية لحكمه".

وأضاف كوبر، خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن إيران صنعت آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة بهدف حماية مواقعها النووية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن عملية مطرقة منتصف الليل قوضت بشكل كبير البرنامج النووي الإيراني، فيما ساهمت عملية الغضب الملحمي في إضعاف برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية بشكل كبير.

وأشار كوبر، إلى أن القوات الأمريكية لعبت دورا محوريا في تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة، وفي إضعاف خطر تنظيم الدولة في سوريا، والتصدي للخطر الإيراني.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الإمدادات العسكرية قطعت عن حماس وحزب الله والحوثيين، مضيفاً أن ذلك يقضي على أي احتمال لتكرار هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح كوبر أن القوات الأمريكية عطلت مسار 88 سفينة ومنعتها من الدخول إلى الموانئ الإيرانية، مؤكداً أن الحصار البحري والضغط الاقتصادي وفرا نفوذا قويا في المفاوضات مع إيران.

وأضاف أن "الموقف الذي يواجهنا يتسم بالتعقيد ونحن على أقصى درجات الاستعداد"، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تعرضت في السابع من أبريل الماضي لإطلاق نار من إيران، وأنها قامت بالرد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن التقديرات تشير إلى أن النظام الإيراني قتل عشرات الآلاف من المدنيين، مضيفاً أن "إيران استهدفت المدنيين في الشرق الأوسط ما لا يقل عن ألف مرة عمداً".

وأكد أن القوات الأمريكية حققت كل أهدافها العسكرية، وأن الوضع الحالي يشهد وقفا لإطلاق النار مع استمرار تنفيذ الحصار.

وأشار كوبر إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة المتعلقة بإيران، مؤكداً أن حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي وأوروبا أصبحوا أكثر أمانا بفضل عملية الغضب الملحمي.

