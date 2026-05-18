لمدة 30 يوما.. أمريكا تمنح ترخيصًا مؤقتًا للدول الضعيفة للوصول إلى النفط الروسي

كتب : وكالات

08:50 م 18/05/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين، أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة 30 يومًا يسمح للدول الضعيفة بالوصول إلى النفط الروسي العالق في البحر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي على صفحته بموقع إكس، إن هذا التمديد يهدف إلى توفير مرونة إضافية، مضيفًا أن الوزارة ستعمل مع هذه الدول لتقديم تراخيص محددة عند الحاجة.

وبحسب الإعلان المنشور على منصة إكس، فإن هذا الترخيص العام يهدف إلى المساعدة في استقرار سوق النفط الخام المادي وضمان وصول النفط إلى الدول التي تعاني من ضعف في أمن الطاقة.

وأضاف بيسنت، أن هذه الخطوة ستساعد على إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى الدول الأكثر احتياجًا، من خلال تقليل قدرة الصين على تخزين النفط المخفّض السعر.

