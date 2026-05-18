بعد حجزها 5 أيام في خليج عمان.. ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي تتجه إلى فيتنام
كتب : وكالات
أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن، أن الناقلة العملاقة أجيوس فانوريوس 1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها من النفط العراقي بعد أن حجزتها البحرية الأمريكية 5 أيام في خليج عمان.
وغادرت ناقلة النفط التي ترفع علم مالطا مضيق هرمز في العاشر من مايو، إذ كانت تبحر في خليج عمان قبل أن تعود أدراجها في 11 مايو.
وأشارت البيانات إلى أنها استأنفت رحلتها نحو فيتنام في 16 مايو أيار ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة نجي سون في 30 مايو أيار، وفقا لرويترز.