بعد حجزها 5 أيام في خليج عمان.. ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي تتجه إلى فيتنام

كتب : وكالات

03:20 ص 18/05/2026

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن، أن الناقلة العملاقة ‌أجيوس فانوريوس 1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها من النفط العراقي بعد أن حجزتها البحرية الأمريكية 5 أيام في خليج عمان.

وغادرت ناقلة النفط التي ترفع علم مالطا مضيق هرمز في العاشر من مايو، إذ كانت تبحر في خليج عمان قبل أن تعود ‌أدراجها ⁠في 11 مايو.

وأشارت البيانات إلى أنها استأنفت رحلتها نحو فيتنام في 16 مايو ⁠أيار ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة نجي سون في 30 ⁠مايو أيار، وفقا لرويترز.

