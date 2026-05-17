الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية وجاري التحقيق لمعرفة مصدرها

كتب : وكالات

06:11 م 17/05/2026

الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية اليوم الأحد مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت البلاد من جهة الحدود الغربية.

وأكدت الوزارة الإماراتية، في بيان اليوم، أنها تمكنت من اعترض ثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة أنه تم اعتراض طائرتين بنجاح، بينما أصابت الثالثة مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.
وأضافت الوزارة الإماراتية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجمات، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والتأهب التام لمواجهة أي تهديدات، وستتصدى بحزم لأي محاولات لتقويض أمن البلاد، بما يصون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي.

