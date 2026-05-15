اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن قرار بلاده مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة يعكس موقفاً يضع إسبانيا “على الجانب الصحيح من التاريخ”.

وقال سانشيز في كلمة مصورة نشرها عبر منصة إكس إن الصمت لا يمكن أن يكون خياراً في مواجهة ما وصفه بالحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية، مؤكداً أن بلاده لا تستطيع تجاهل ما يجري في غزة ولبنان.

Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad. pic.twitter.com/cnTt7Kc5rk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن نسخة هذا العام من المسابقة ستكون مختلفة بالنسبة لإسبانيا، موضحاً أن بلاده لن تشارك في الفعاليات المقامة في فيينا، لكنها تتخذ هذا الموقف انطلاقاً من قناعتها بأنها تقف “على الجانب الصحيح من التاريخ”.