إعلان

رئيس وزراء إسبانيا: مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل تضعنا على الجانب الصحيح من التاريخ (فيديو)

كتب : وكالات

05:10 م 15/05/2026

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن قرار بلاده مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة يعكس موقفاً يضع إسبانيا “على الجانب الصحيح من التاريخ”.

وقال سانشيز في كلمة مصورة نشرها عبر منصة إكس إن الصمت لا يمكن أن يكون خياراً في مواجهة ما وصفه بالحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية، مؤكداً أن بلاده لا تستطيع تجاهل ما يجري في غزة ولبنان.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن نسخة هذا العام من المسابقة ستكون مختلفة بالنسبة لإسبانيا، موضحاً أن بلاده لن تشارك في الفعاليات المقامة في فيينا، لكنها تتخذ هذا الموقف انطلاقاً من قناعتها بأنها تقف “على الجانب الصحيح من التاريخ”.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيدرو سانشيز الحرب الإسرائيلية لبنان غزة يوروفيجن إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
رئيس وزراء إسبانيا: مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل تضعنا على الجانب الصحيح
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء إسبانيا: مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل تضعنا على الجانب الصحيح
وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
أخبار مصر

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان