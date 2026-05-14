أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة قوية بما يكفي لإدارة ملف إيران بشكل مستقل، دون الحاجة إلى أي دعم صيني، موضحا إن واشنطن لن تطلب مساعدة بكين في التعامل مع طهران، ومشددا على أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة الكاملة والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الإيرانية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

روبيو يكشف كواليس مباحثات ترامب وشي

كشف الوزير ماركو روبيو، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الخميس، عن قيام الرئيس دونالد ترامب بإثارة الملف الإيراني بشكل مباشر خلال مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين.

قال روبيو، إن الجانبين نجحا في إيجاد أرضية مشتركة وتوافقات هامة بشأن التعامل مع هذا الملف الشائك، بما يضمن الحفاظ على المصالح الاستراتيجية وتجنب التصعيد غير المحسوب في المنطقة، وهو ما يعكس رغبة القوتين العظميين في تنسيق المواقف حيال القضايا الدولية الأكثر تعقيدا.

توافق أمريكي صيني على رفض عسكرة مضيق هرمز وفرض الرسوم البحرية

أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الصين قدّمت تأكيدات رسمية بأنها لا تؤيد بأي شكل من الأشكال عسكرة مضيق هرمز أو تحويله إلى منطقة صراعات مسلحة، كما شددت بكين على رفضها لفرض أي نظام للرسوم على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وأشار روبيو إلى أن هذا الموقف الصيني يتطابق تماما مع الرؤية الأمريكية التي تسعى لضمان حرية التجارة العالمية وتدفق الطاقة دون عوائق، معتبرا أن هذا التطابق في وجهات النظر يُمثّل "خطوة أساسية" نحو استقرار الممرات البحرية الدولية.

واشنطن تؤكد قدرتها على إدارة الملف الإيراني دون الحاجة لوساطة أو مساعدة صينية

شدد ماركو روبيو، خلال حديثه للشبكة الأمريكية، على أن الولايات المتحدة لا تطلب المساعدة من الصين في تعاملها مع طهران، مؤكدا أن واشنطن ليست بحاجة إلى مساعدة أي طرف لإدارة سياساتها الخارجية أو حماية مصالحها.

وأردف الوزير الأمريكي، أن التنسيق مع بكين يهدف إلى بناء تفاهمات كبرى بين القوى العظمى وليس طلبا للدعم، مما يُعزز الموقف الأمريكي القائم على الندّية والقدرة على التحرك المنفرد إذا ما استدعت الضرورة مع الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة لضمان عدم تضارب المصالح الدولية.

يأتي هذا التصريح الحازم من وزير الخارجية الأمريكي في توقيت دقيق، تزامنا مع زيارة الرئيس دونالد ترامب الحالية إلى بكين، ليؤكد أن واشنطن قوية بما يكفي لإدارة ملف إيران بشكل مستقل دون الحاجة إلى أي دعم صيني، في رسالة واضحة تعكس ثقة الإدارة الأمريكية بقدراتها وقدرتها على المناورة في مواجهة التحديات الإقليمية.