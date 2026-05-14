إعلان

ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة

كتب : وكالات

07:35 ص 14/05/2026 تعديل في 08:51 ص

قمة ترامب وشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثاتهما الرسمية في بكين، إذ استهل ترامب الاجتماع بالقول: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وأثنى ترامب على الرئيس الصيني واصفا إياه بـ"القائد العظيم"، مضيفا: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة".

قال ترامب: "إن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أفضل، وستكون أفضل من أي وقت مضى"، معربا عن ثقته بأن القوتين العظميين تحظيان بمستقبل رائع معا.

وأضاف ترامب لشي جين بينج: "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلّها بسرعة كبيرة وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا لدي احترام كبير للصين والعمل الذي قمت به أنت قائد عظيم".

أضاف: "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احتراما لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".

وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون معكم إنه لشرف لي أن أكون صديقكم والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب قمة بكين الصين زيارة ترامب إلى الصين الرئيس الصيني العلاقات الأمريكية الصينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
رياضة محلية

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا
أخبار مصر

قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا
ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟
مصراوي ستوري

"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة