بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثاتهما الرسمية في بكين، إذ استهل ترامب الاجتماع بالقول: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وأثنى ترامب على الرئيس الصيني واصفا إياه بـ"القائد العظيم"، مضيفا: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة".

قال ترامب: "إن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أفضل، وستكون أفضل من أي وقت مضى"، معربا عن ثقته بأن القوتين العظميين تحظيان بمستقبل رائع معا.

وأضاف ترامب لشي جين بينج: "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلّها بسرعة كبيرة وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا لدي احترام كبير للصين والعمل الذي قمت به أنت قائد عظيم".

أضاف: "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احتراما لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".

وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون معكم إنه لشرف لي أن أكون صديقكم والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى"، وفقا لسكاي نيوز.