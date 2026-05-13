إعلان

الجيش الإيراني: لن نسمح بدخول الأسلحة الأمريكية إلى القواعد في المنطقة عبر هرمز

كتب : محمد جعفر

02:01 م 13/05/2026

الجيش الايراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أن طهران لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة فارس.

حديث عن "سيطرة استراتيجية"

وقال العميد محمد أكرمي نيا، خلال مراسم أربعينية دفن رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق عبد الرحيم موسوي في مدينة مشهد، إن مضيق هرمز يخضع حالياً لـ“سيطرة استراتيجية” من جانب القوات المسلحة الإيرانية.

تقاسم المهام بين الجيش والحرس الثوري

وأوضح المسؤول الإيراني أن الجزء الغربي من المضيق يخضع لسيطرة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، بينما تتولى البحرية التابعة للجيش الإيراني الإشراف على الجزء الشرقي، مشيراً إلى وجود تنسيق متكامل بين الجانبين.

إشراف إيراني على حركة العبور

وأضاف أكرمي نيا أن أي جهة ترغب في عبور المضيق "يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بعد الآن بمرور الأسلحة الأمريكية عبر هذا الممر البحري الحيوي.

إشارات إلى مكاسب اقتصادية

كما اعتبر المتحدث العسكري أن تعزيز السيطرة الإيرانية على المنطقة وزيادة الرقابة على المضيق يمكن أن يحقق لإيران عائدات اقتصادية كبيرة، قائلاً إن هذه العائدات قد تصل إلى ضعف عائدات النفط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مضيق هرمز الجيش الإيراني الحرس الثوري الأسلحة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026
مدارس

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026

بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى
اقتصاد

بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

"بتدافع عن الحكومة ولا الشعب؟".. مشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء
أخبار مصر

"بتدافع عن الحكومة ولا الشعب؟".. مشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء
هل يُعد استخدام تطبيقات كشف الرادار مخالفة مرورية؟.. القانون يوضح
حوادث وقضايا

هل يُعد استخدام تطبيقات كشف الرادار مخالفة مرورية؟.. القانون يوضح

قبل محاكمته عسكرياً في 26 مايو.. تعرّف على خطط فضل شاكر للعودة
زووم

قبل محاكمته عسكرياً في 26 مايو.. تعرّف على خطط فضل شاكر للعودة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى