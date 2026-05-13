أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، أن طهران لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة فارس.

حديث عن "سيطرة استراتيجية"

وقال العميد محمد أكرمي نيا، خلال مراسم أربعينية دفن رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق عبد الرحيم موسوي في مدينة مشهد، إن مضيق هرمز يخضع حالياً لـ“سيطرة استراتيجية” من جانب القوات المسلحة الإيرانية.

تقاسم المهام بين الجيش والحرس الثوري

وأوضح المسؤول الإيراني أن الجزء الغربي من المضيق يخضع لسيطرة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، بينما تتولى البحرية التابعة للجيش الإيراني الإشراف على الجزء الشرقي، مشيراً إلى وجود تنسيق متكامل بين الجانبين.

إشراف إيراني على حركة العبور

وأضاف أكرمي نيا أن أي جهة ترغب في عبور المضيق "يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بعد الآن بمرور الأسلحة الأمريكية عبر هذا الممر البحري الحيوي.

إشارات إلى مكاسب اقتصادية

كما اعتبر المتحدث العسكري أن تعزيز السيطرة الإيرانية على المنطقة وزيادة الرقابة على المضيق يمكن أن يحقق لإيران عائدات اقتصادية كبيرة، قائلاً إن هذه العائدات قد تصل إلى ضعف عائدات النفط.