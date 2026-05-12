بسبب حرب إيران.. ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية ويتهمها بـ"الخيانة العظمى"

كتب : وكالات

11:49 م 12/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الكاذبة تروج لادعاءات تفيد بأن إيران تحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يُعد خيانة عظمى.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن هذه الادعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية، مؤكداً أن تلك الوسائل تساعد العدو الإيراني وتحرضه ضدنا.

وأشار ترامب إلى أن ما تقوم به وسائل الإعلام يمنح إيران أملا زائفا لا أساس له، مضيفاً "أن هناك جبناء أمريكيين يؤججون الصراع ضد بلادنا".

وأكد ترامب أن إيران كانت تمتلك 159 سفينة ضمن أسطولها البحري، إلا أنها ترقد جميعها الآن في قاع البحر.

وأوضح ترامب "إن إيران لم يعد لديها أي أسطول بحري، وإن قواتها الجوية مدمرة، وتقنياتها مندثرة، وقادتها لم يعودوا بيننا"، لافتًا إلى أن إيران تعيش كارثة اقتصادية.

وأشار ترامب إلى أن الخاسرين والجاحدين والحمقى وحدهم هم من يوجهون الاتهامات ضد الولايات المتحدة.

المتحدثة الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبد الرحمن أبو زهرة.. والجمهور:
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال
