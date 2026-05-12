قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الكاذبة تروج لادعاءات تفيد بأن إيران تحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يُعد خيانة عظمى.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن هذه الادعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية، مؤكداً أن تلك الوسائل تساعد العدو الإيراني وتحرضه ضدنا.

وأشار ترامب إلى أن ما تقوم به وسائل الإعلام يمنح إيران أملا زائفا لا أساس له، مضيفاً "أن هناك جبناء أمريكيين يؤججون الصراع ضد بلادنا".

وأكد ترامب أن إيران كانت تمتلك 159 سفينة ضمن أسطولها البحري، إلا أنها ترقد جميعها الآن في قاع البحر.

وأوضح ترامب "إن إيران لم يعد لديها أي أسطول بحري، وإن قواتها الجوية مدمرة، وتقنياتها مندثرة، وقادتها لم يعودوا بيننا"، لافتًا إلى أن إيران تعيش كارثة اقتصادية.

وأشار ترامب إلى أن الخاسرين والجاحدين والحمقى وحدهم هم من يوجهون الاتهامات ضد الولايات المتحدة.