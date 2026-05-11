إعلان

تعزيزات أمريكية بالمنطقة.. واشنطن تنشر طائرات التزود بالوقود في إسرائيل (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

09:55 م 11/05/2026

مطار بن جوريون الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثّقت القناة "12 العبرية"، من خلال مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس"، توقف عشرات من طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية على أرضية مطار "بن جوريون" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

حشود من طائرات التزود بالوقود الأمريكية تصل إلى مطار بن جوريون

أظهرت المشاهد المصورة، اليوم الإثنين، انتشارا واسعا وغير مسبوق لهذه الطائرات العسكرية داخل مرافق المطار المدني، في خطوة ميدانية تعكس حجم التصعيد العسكري الأمريكي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وتؤكد تسارع وتيرة التحركات اللوجستية لواشنطن لدعم عملياتها المرتقبة.

تعزيزات واشنطن العسكرية تُؤشر على قُرب استئناف العمليات ضد إيران

تأتي هذه التحركات العسكرية المكثفة وسط تقارير استخباراتية تُفيد باستكمال الولايات المتحدة استعداداتها الميدانية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ردا على ما وصفته واشنطن بـ"التعنت الإيراني".

وتزامن ظهور أسراب طائرات التزود بالوقود مع فشل المساعي الدبلوماسية الأخيرة، مما يُشير إلى أن الجانب الأمريكي بدأ فعليا في تجهيز البنية التحتية الجوية اللازمة لتأمين طلعات هجومية بعيدة المدى تتطلب دعما لوجستيا مستمرا في الجو.

فشل الحلول الدبلوماسية يدفع ترامب لتعزيز الوجود العسكري بالمنطقة

أشارت المصادر الميدانية إلى أن قرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل، جاء عقب رفض دونالد ترامب للرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، حيث اعتبرت الإدارة الأمريكية أن المقترحات الإيرانية لا تُلبي "الشروط المطلوبة" لضمان أمن المنطقة.

ويُمثّل وصول هذه الطائرات رسالة حازمة من واشنطن بأن "الخيار العسكري" بات يتصدر المشهد بعد تعثر المسار التفاوضي ووصوله إلى طريق مسدود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
علاقات

فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
زووم

بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
حوادث وقضايا

"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة موبوءة؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟