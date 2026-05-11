وثّقت القناة "12 العبرية"، من خلال مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس"، توقف عشرات من طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية على أرضية مطار "بن جوريون" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

حشود من طائرات التزود بالوقود الأمريكية تصل إلى مطار بن جوريون

أظهرت المشاهد المصورة، اليوم الإثنين، انتشارا واسعا وغير مسبوق لهذه الطائرات العسكرية داخل مرافق المطار المدني، في خطوة ميدانية تعكس حجم التصعيد العسكري الأمريكي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وتؤكد تسارع وتيرة التحركات اللوجستية لواشنطن لدعم عملياتها المرتقبة.

תיעוד מנתב"ג: מטוסי תדלוק אמריקניים בכל פינה@Dean_Fisher_ pic.twitter.com/iidxkBQ7gE — החדשות - N12 (@N12News) May 11, 2026

تعزيزات واشنطن العسكرية تُؤشر على قُرب استئناف العمليات ضد إيران

تأتي هذه التحركات العسكرية المكثفة وسط تقارير استخباراتية تُفيد باستكمال الولايات المتحدة استعداداتها الميدانية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ردا على ما وصفته واشنطن بـ"التعنت الإيراني".

وتزامن ظهور أسراب طائرات التزود بالوقود مع فشل المساعي الدبلوماسية الأخيرة، مما يُشير إلى أن الجانب الأمريكي بدأ فعليا في تجهيز البنية التحتية الجوية اللازمة لتأمين طلعات هجومية بعيدة المدى تتطلب دعما لوجستيا مستمرا في الجو.

فشل الحلول الدبلوماسية يدفع ترامب لتعزيز الوجود العسكري بالمنطقة

أشارت المصادر الميدانية إلى أن قرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل، جاء عقب رفض دونالد ترامب للرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، حيث اعتبرت الإدارة الأمريكية أن المقترحات الإيرانية لا تُلبي "الشروط المطلوبة" لضمان أمن المنطقة.

ويُمثّل وصول هذه الطائرات رسالة حازمة من واشنطن بأن "الخيار العسكري" بات يتصدر المشهد بعد تعثر المسار التفاوضي ووصوله إلى طريق مسدود.