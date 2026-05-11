نتنياهو: إسرائيل مكشوفة بالكامل.. وهناك أزمة حقيقية في صورتها لدى شباب أمريكا

كتب : وكالات

05:52 ص 11/05/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك أزمة حقيقية في صورة إسرائيل لدى الشباب الأمريكي.

واعتبر نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أن إسرائيل مكشوفة بالكامل في العالم، داعيا إلى تطوير أدوات للتأثير على عقول وقلوب الشباب الأمريكي.

وتواجه إسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة موجة غضب غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة، تجلت في احتجاجات واسعة قادها طلاب الجامعات والنشطاء الشباب في عشرات الحرم الجامعية الأمريكية، رفضا للحرب والدمار الكبير الذي لحق بالقطاع.

وشهدت مدن وجامعات أمريكية بارزة اعتصامات ومظاهرات متواصلة تندد بجرائم الحرب بحق الفلسطينيين، ما عكس تحولا ملحوظا في المزاج العام، خصوصا بين فئة الشباب الأمريكي، إذ أظهرت استطلاعات ونقاشات عامة تصاعد الانتقادات لإسرائيل وتراجع مستويات التعاطف التقليدي معها مقارنة بالسنوات السابقة.

من جهة أخرى، قال نتنياهو: "إنه يسعى إلى خفض المساعدات المالية الأمريكية إلى الصفر.

واعتبر أن الوقت قد حان لكي تفطم إسرائيل نفسها عن ما تبقى من المساعدات العسكرية الأمريكية، رغم أن تل أبيب تتلقى سنويا نحو 3.8 مليارات دولار من واشنطن في إطار التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، وفقا لروسيا اليوم.

