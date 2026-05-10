سي إن إن: استمرار تصاعد الدخان من ناقلة إيرانية استهدفتها القوات الأمريكية

كتب : وكالات

10:41 ص 10/05/2026

تصاعد الدخان من ناقلة إيرانية ارشيفية

أفادت شبكة سي إن إن بأن صور أقمار صناعية أظهرت استمرار تصاعد الدخان من إحدى ناقلتي النفط الإيرانيتين اللتين استهدفتهما القوات الأمريكية قرب مضيق هرمز، ويأتي ذلك بعد أيام من العملية التي نُفذت في المنطقة وسط توتر متصاعد حول أمن الملاحة البحرية.

وكشفت صورة التقطها القمر الصناعي Sentinel-2 عن خط طويل من الدخان يتصاعد من مؤخرة الناقلة الإيرانية سيفدا، في موقعها شرق مضيق هرمز، وأظهرت الصورة استمرار آثار الاستهداف في المنطقة التي تعرضت فيها السفينة للهجوم.

استهداف ناقلتين بواسطة مقاتلة أمريكية

وكانت البحرية الأمريكية قد استهدفت الجمعة الناقلة سيفدا إلى جانب الناقلة Sea Star III بواسطة مقاتلة من طراز F/A-18، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية في بيان رسمي.

واشنطن تتحدث عن خرق للحصار

وقالت القيادة الأمريكية إن السفينتين كانتا تنتهكان الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ووفق المعطيات المعلنة، تعد الناقلتان ثاني وثالث ناقلتين إيرانيتين تتعرضان لهجوم من مقاتلات أمريكية خلال الأيام الأخيرة.

وفي مقطع مصور سبق أن نشرته القيادة المركزية الأمريكية، ظهرت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الناقلة سيفدا عقب استهدافها، في مشهد وثق لحظة ما بعد الضربة التي نُفذت قرب مضيق هرمز.

