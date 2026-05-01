أفاد مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة لشبكة "إيه بي سي نيوز"، بأن النظام الإيراني يستغل فترة وقف إطلاق النار الحالية مع الولايات المتحدة لإخراج أسلحته المخبأة وإعادة ترتيب صفوفه الميدانية.

إيران تستغل الهدنة لترميم ترسانتها العسكرية

أوضحت المصادر، أن طهران كثفت جهودها لاستخراج الصواريخ والذخائر التي كانت قد أخفتها في منشآت تحت الأرض أو تلك التي دُفنت تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية المكثفة التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

مخاوف من استئناف الهجمات في الشرق الأوسط

تتبنى واشنطن تقديرا استخباراتيا يُشير إلى أن النظام الإيراني يسعى لإعادة بناء قدراته في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ بشكل سريع ليكون في وضعية استعداد لشن هجمات واسعة في أنحاء الشرق الأوسط، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرا مباشرا لطهران من مقر البنتاجون، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "مؤشرات دقيقة" على تحركات الأصول العسكرية الإيرانية ومواقع نقلها.

أولوية قمة الصين وتأثيرها على قرار البيت الأبيض

كشف مسؤول في البيت الأبيض، أن رحلة الرئيس ترامب المقررة إلى الصين في منتصف مايو الجاري، تُعد "عاملا حاسما" في صياغة القرارات تجاه الملف الإيراني نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط بكين بطهران.

وتُمثّل زيارة ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، "أولوية قصوى" للإدارة الأمريكية خاصة بعد تأجيلها سابقا بسبب الحرب، مما يجعل البيت الأبيض حريصا على تجنب أي تصعيد قد يؤدي لتأجيل القمة مرة أخرى.

أزمة مضيق هرمز والحصار البحري المستمر

بدأت إيران بفرض إغلاق على مضيق هرمز عقب انطلاق حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير الماضي، مما تسبب في "قفزة حادة" بأسعار النفط العالمية وهو ما دفع ترامب للرد بفرض حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية.

وقامت القيادة المركزية الأمريكية، بتحويل مسار 41 سفينة بعيدا عن المضيق حتى منتصف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى حزم واشنطن في التعامل مع الممر المائي الحيوي.

مفاوضات متعثرة ورهان على إنهاء الحرب

دخلت هدنة مؤقتة حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي لإفساح المجال أمام المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، إلا أن المحادثات "لم تُحقق نتائج تذكر حتى الآن"، ورغم استمرار وقف إطلاق النار فقد أكد دونالد ترامب أن الحصار البحري لن يُرفع إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يضمن إنهاء التهديدات وتحقيق الاستقرار في الممرات الملاحية الدولية.