وزير الخارجية العراقي: نثمن الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا

كتب : وكالات

10:41 م 09/04/2026

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

أثنى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على الدور المصري البارز في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير العراقي، اليوم الخميس، مع نظيره الدكتور بدر عبد العاطي، على هامش زيارة الأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن هذه المرحلة تُعد الأخطر في التاريخ السياسي للمنطقة.

وقال إن العراق أصبح ضحية الحرب على إيران، مشيراً إلى أن موقف بلاده كان واضحاً في إدانة الحرب على إيران والعدوان على الدول الخليجية والعراق والأردن.

كما دان حسين بشدة الهجمات المستمرة على الشعب اللبناني، مطالباً بوقف المجازر في لبنان، ومشيراً إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تخريب المفاوضات في إسلام أباد.

وأضاف أنه أكد لعراقجي ضرورة التوجه إلى إسلام أباد والبدء بالمفاوضات، مشدداً على أنه لا بديل عن المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج ملموسة تعود بالأمن والسلام على جميع دول المنطقة.

اتفاق وقف إطلاق النار العراق مصر حرب إيران إيران وأمريكا

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
لماذا تتأثر مصر بكل أزمة عالمية؟ محمود محيي الدين يجيب

