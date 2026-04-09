أثنى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على الدور المصري البارز في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير العراقي، اليوم الخميس، مع نظيره الدكتور بدر عبد العاطي، على هامش زيارة الأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن هذه المرحلة تُعد الأخطر في التاريخ السياسي للمنطقة.

وقال إن العراق أصبح ضحية الحرب على إيران، مشيراً إلى أن موقف بلاده كان واضحاً في إدانة الحرب على إيران والعدوان على الدول الخليجية والعراق والأردن.

كما دان حسين بشدة الهجمات المستمرة على الشعب اللبناني، مطالباً بوقف المجازر في لبنان، ومشيراً إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تخريب المفاوضات في إسلام أباد.

وأضاف أنه أكد لعراقجي ضرورة التوجه إلى إسلام أباد والبدء بالمفاوضات، مشدداً على أنه لا بديل عن المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج ملموسة تعود بالأمن والسلام على جميع دول المنطقة.