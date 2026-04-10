وكالة تسنيم: وصول الوفد الإيراني إلى باكستان "عارٍ من الصحة"

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، حقيقة وصول وفد التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد لبدء المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في إيران.

وقال مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع الأمريكيين هو خبر كاذب تمامًا.

وأكد المصدر للوكالة الإيرانية، أن المفاوضات ستبقى معلّقة ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهدها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وما دام الكيان الصهيوني يواصل هجماته.

وصول وفد التفاوض

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن وفد المفاوضين الإيرانيين برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وصل إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان.