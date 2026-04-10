حزب الله ينفذ 50 عملية عسكرية ضد إسرائيل

أعلن حزب الله تنفيذ 50 عملية عسكرية خلال بيانات متفرقة الخميس، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى مستوطنات في شمال إسرائيل.

قصف عدد من المستوطنات الإسرائيلية

وأوضح الحزب أن العمليات جاءت "رداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار ، مشيراً إلى التزامه بالتهدئة مقابل عدم التزام الجانب الإسرائيلي.

وبحسب العديد من البيانات لحزب الله، شملت العمليات قصف عدد من المستوطنات بينها شوميرا، شلومي، المنارة، أفيفيم، كريات شمونة، المطلة، نهاريا، المالكية، ومسكاف عام، عبر صليات صاروخية متكررة وعلى فترات متتالية.

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

كما أعلن استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة نقاط حدودية، بينها موقع المرج، ومحيط بلدات ميس الجبل، الطيبة، رشاف، مارون الراس، وعيناتا، إضافة إلى استهداف آليات عسكرية وجرافات ودبابة ميركافا بصواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية.

اشتباكات مباشرة من مسافة صفر

وأشار أحد البيانات إلى خوض اشتباكات مباشرة "من مسافة صفر" في مدينة بنت جبيل، تزامناً مع استهداف تجمعات للآليات والجنود في محيط المدينة بالقذائف الصاروخية والمدفعية.

استهداف بنى تحتية لجيش الاحتلال

كما أعلن الحزب استهداف بنى تحتية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المواقع، وصولاً إلى مدينة حيفا، باستخدام صواريخ وصفها بـ"النوعية".

تجمعات عسكرية إسرائيلية

وأكد حزب الله أن عملياته استمرت على مدار اليوم وفي توقيتات متفرقة، مستهدفة تجمعات عسكرية إسرائيلية في عدة محاور، في إطار ما وصفه بالتصدي لتحركات القوات الإسرائيلية والرد على اعتداءاتها.