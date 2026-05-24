تقترب مفاوضات إيران وأمريكا من خط النهاية مع بقاء خلافات طفيفة حول صياغة بنود تسوية حرب إيران الشاملة.

أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "فوكس نيوز"، الأحد، بأن الاتفاق الإطاري مع إيران بات "منجزا بنسبة 95%"، على الرغم من إشارتهم إلى أن المفاوضين لا يزالون يساومون على "الصياغة" الدقيقة للتفاصيل المتعلقة بمخزون طهران النووي ومضيق هرمز.

وقال المسؤول: "لن نستسلم. لم نصل بعد إلى اتفاق، ولن نوقع على أي صفقة اليوم أو غدًا"، قبل أن يوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "يمنحهم 5 أو 6 أو 7 أيام" لتمرير الاتفاق وحسمه.

شروط ترامب لإنهاء حرب إيران ومسودة الاتفاق الإطاري

وأكد المسؤول أن نهج "لا غبار، لا دولارات" المتمثل في عدم رفع قرارات التجميد المالي لطهران دون تخلصها من مخزونها النووي، هو الذي يوجه المفاوضات، مضيفا أن إيران وافقت "من حيث المبدأ على الإطار العام، ونحن على وشك الإنجاز بنسبة 95%".

وتابع المسؤول قائلا: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، لكننا نتفاوض حاليا على الصياغة اللغوية"، مجددا التأكيد على نهج الإدارة المتمثل في مبدأ "لا غبار، لا دولارات".

مستقبل الملف النووي ومضيق هرمز في كواليس مفاوضات إيران وأمريكا

وأضاف المسؤول: "لدينا الفرصة لإبرام اتفاق من شأنه خفض التكاليف على الأمريكيين، مع ضمان عدم حصول الإيرانيين على سلاح نووي".

وأوضح قائلا: "لن نقبل بصفقة سيئة، هذا أمر مؤكد. نحن نمتلك الخيارات البديلة، وبإمكاننا استئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".

ووجه ترامب المفاوضين، الأحد، "بعدم التسرع في إبرام الاتفاق"، مؤكدا أن "الوقت في صالحنا".

وكان ترامب صرح يوم السبت بأن الاتفاق مع إيران الذي وصفه بأنه "مذكرة تفاهم" قد تم "التفاوض عليه إلى حد كبير".