نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله أينما لزم الأمر

كتب : وكالات

12:08 م 09/04/2026

بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات ضد حزب الله "حيثما لزم الأمر"، في إطار التصعيد العسكري المستمر.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب غارات إسرائيلية واسعة على لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضح في منشور عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف حزب الله "بقوة ودقة وتصميم"، مؤكداً أن أي جهة تتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين ستتعرض لضربات.

وأضاف أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق ما وصفه بـ"إعادة الأمن بشكل كامل" لسكان شمال إسرائيل، في إشارة إلى استمرار المواجهة مع حزب الله.

إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب الله لبنان إيران حرب إيران

