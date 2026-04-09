أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات ضد حزب الله "حيثما لزم الأمر"، في إطار التصعيد العسكري المستمر.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب غارات إسرائيلية واسعة على لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضح في منشور عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف حزب الله "بقوة ودقة وتصميم"، مؤكداً أن أي جهة تتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين ستتعرض لضربات.





אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות.



בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר.



במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

وأضاف أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق ما وصفه بـ"إعادة الأمن بشكل كامل" لسكان شمال إسرائيل، في إشارة إلى استمرار المواجهة مع حزب الله.