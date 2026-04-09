تزايدت معدلات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي في مصر غداً الجمعة، مع اقتراب عطلة أعياد المسيحيين، بعد إعلان الحكومة تمديد ساعات العمل لتصبح مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال أيام الاحتفال.



وفي هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والمولات والبازارات ومسارح المنوعات والديسكوهات، بحيث تمتد فترة فتحها أمام الجمهور حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، بدلًا من الساعة التاسعة مساءً، وذلك بدءًا من غد الجمعة 10 أبريل وحتى يوم الاثنين 13 أبريل 2026، استجابة لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.

المحافظات والمحال المستثناة من القرار

أوضح القرار أن هذا لا يشمل بعض المحافظات والمناطق السياحية، ومنها: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، وكذلك المنشآت السياحية والمحلات الواقعة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للطبيعة السياحية والترفيهية لهذه المناطق.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

كما يُستثنى من القرار بعض الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، مثل الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحلات البقالة.

استثناءات للمنشآت السياحية والنقل

نصت المادة الثالثة من القرار على أن مواعيد الغلق الجديدة لا تنطبق على المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، محطات القطارات، المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.

كما شددت الوزارة على مراعاة مواعيد بعض الأنشطة الليلية الخاصة بالمحال التي تقدم منتجات أساسية، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.