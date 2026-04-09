وزير دفاع باكستان يُشيد بقوة العلاقات الثنائية مع الإمارات

كتب : مصراوي

12:37 م 09/04/2026

خواجة آصف

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إنه لا توجد أي مؤشرات على استياء دولة الإمارات العربية المتحدة من بلاده، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.


وأضاف آصف، في حديثه لبرنامج بثته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن علاقة باكستان بالإمارات قائمة منذ أجيال وتستند إلى أساس متين، متابعا: "سنعيد المبلغ عند موعد استحقاقه، مثلما فعلنا من قبل، ويمكننا أن نحصل عليه مرة أخرى".


ومن المقرر أن تقوم باكستان بسداد قرض بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.


ويأتي السداد في وقت تسعى فيه باكستان إلى زيادة رفع احتياطي النقد الأجنبي لديها إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول يونيو المقبل، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

