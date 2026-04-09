إعلان

الخارجية الإيرانية: أي اتفاق سلام يجب أن يشمل لبنان ووقف الهجمات

كتب : وكالات

01:24 م 09/04/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اتفاق سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

وأوضحت أن إيران كانت على وشك الرد على ما وصفته بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها فضّلت إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.

كما أعلنت أن وفداً إيرانياً سيتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام، مشيرة إلى أن مشاركته ستظل مشروطة بوقف إسرائيل جميع هجماتها على لبنان.

وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بربط أي تقدم في المفاوضات بوقف التصعيد في الساحة اللبنانية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجل شاه إيران السابق لبنان إسلام آباد إسرائيل إيران وأمريكا حرب إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

