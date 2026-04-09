أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اتفاق سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

وأوضحت أن إيران كانت على وشك الرد على ما وصفته بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها فضّلت إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.

كما أعلنت أن وفداً إيرانياً سيتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام، مشيرة إلى أن مشاركته ستظل مشروطة بوقف إسرائيل جميع هجماتها على لبنان.

وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بربط أي تقدم في المفاوضات بوقف التصعيد في الساحة اللبنانية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.