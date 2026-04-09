نتنياهو: نسحق إيران بقوة متصاعدة وغيّرنا موازين القوى بالمنطقة

كتب : مصطفى الشاعر

11:43 ص 09/04/2026

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية ضد إيران تشهد تصاعدا كبيرا، مشيرا إلى أن تل أبيب تعمل على سحق ما وصفه بـ"نظام الإرهاب الإيراني" بكثافة غير مسبوقة لتغيير موازين القوى في المنطقة بشكل جذري.


ضربات جوية واستهداف لخطوط الإمداد


كشف نتنياهو، عن تفاصيل العمليات الأخيرة، موضحا أن سلاح الجو الإسرائيلي دمّر بالأمس طائرات نقل وعشرات المروحيات في قاعدة جوية إيرانية، حسبما أفاد موقع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس.


وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أن الهجمات استمرت اليوم باستشراف الأهداف الاستراتيجية، حيث تم قصف خطوط السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري لنقل المواد الخام والأسلحة، بالإضافة إلى نقل العناصر المسؤولة عن مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.


رسالة إلى الشعب الإيراني


شدد نتنياهو على أن هذه العمليات، التي تمت المصادقة عليها بالتعاون مع وزير الدفاع، "لا تستهدف الشعب الإيراني"، بل تهدف إلى إضعاف وسحق نظام الترهيب الذي يقمعه منذ 47 عاما.


وتابع بنيامين نتنياهو، مختتما تصريحاته بالقول، إن إيران وإسرائيل "لم تعودا كما كانتا في السابق"، لافتا إلى أن بلاده تُغيّر موازين القوى من أقصى الطرف إلى الطرف الآخر.


تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه المنطقة "طبيعة الرد الإيراني" على استهداف المنشآت الحيوية وخطوط الإمداد، وسط تحذيرات دولية من أن استراتيجية سحق العظام التي تتبعها تل أبيب قد تقود إلى مواجهة شاملة تخرج عن قواعد الاشتباك التقليدية.

