فرنسا: الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة" وتُضعف التهدئة

كتب : وكالات

10:17 ص 09/04/2026

جان نويل بارو

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الضربات الإسرائيلية على لبنان، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة "فرانس إنتر".

وأكد بارو تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنته السلطات اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الضربات أسفرت خلال دقائق عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى نحو 1500 شخص منذ اندلاع المواجهات.

وشدد على أن هذه الهجمات الكثيفة تقوّض وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم ما وصفه باستخدام حزب الله في استهداف إسرائيل، داعياً الحزب إلى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.

وأضاف أن لبنان لا ينبغي أن يتحمل تبعات الصراعات الإقليمية، مؤكداً رفض استخدامه كساحة لتصفية الحسابات، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

