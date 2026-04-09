

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، إلى جانب الذخائر والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري، سيبقون متمركزين في إيران ومحيطها، وذلك إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي".

أضاف في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره "مستبعدا للغاية"، فإن إطلاق النار سيبدأ مجددا، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل".

أكد ترامب أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ"الدعاية المضللة"، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يعزز جاهزيته حاليا، مضيفا أنه يتطلع فعليا إلى مهمته المقبلة، إذ اختتم بالقول: "أمريكا عادت".

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، أن حدّة خطاب ترامب كانت عاملا حاسما في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفقا لسكاي نيوز.