أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات سلسلة الضربات والغارات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت مناطق واسعة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وفي بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أعربت مصر عن استهجانها وإدانتها الكاملة لهذا العدوان الغاشم، وما يتضمنه من استهداف متعمد وممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية، بما يمثل تعدياً سافراً على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر، أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، والتي تأتي بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار، تتعارض تماما مع الروح البناءة والإيجابية التي تولدت في المنطقة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار وتعكس نية مبيتة لمحاولة افشال الجهود الدؤوبة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية الخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، ومحاولة جديدة من اسرائيل لجر المنطقة لفوضى شاملة.

وأهابت مصر بكافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي المتهور والخطير لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وجددت مصر دعمها وتضامنها الثابت للبنان الشقيق وتشدد على ضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها بشكل قاطع أي محاولات لزعزعة أمنها أو تقويض مؤسساتها الوطنية.

وخلال البيان، أكدت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت على تواصل مع الجالية المصرية في لبنان التقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة، مؤكدة أن أحوال الجالية مطمئنة حتى الآن، ولم ترصد السفارة بلاغات عن إصابات لأبناء الجالية المصرية.