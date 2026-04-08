توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح الأربعاء، إلى الكويت فى زيارة ثنائية تستهدف التنسيق والتشاور إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات رفيعة المستوى في دولة الكويت الشقيقة.

وتأتى الزيارة في إطار الموقف المصري الثابت الداعم لدولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع أشقائها خلال هذه المرحلة الدقيقة.