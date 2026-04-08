إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لمناقشة التطورات بالمنطقة

كتب : وكالات

12:05 م 08/04/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح الأربعاء، إلى الكويت فى زيارة ثنائية تستهدف التنسيق والتشاور إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات رفيعة المستوى في دولة الكويت الشقيقة.

وتأتى الزيارة في إطار الموقف المصري الثابت الداعم لدولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع أشقائها خلال هذه المرحلة الدقيقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت وزير الخارجية بدر عبد العاطي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

