رغم اتفاق وقف الحرب.. إيران تُطلق صواريخ على وسط إسرائيل

كتب : محمد أبو بكر

02:50 ص 08/04/2026

أعلنت القناة 12 لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط صاروخ إيراني أطلق باتجاه وسط إسرائيل في منطقة مفتوحة.

وأضافت: إصابة مبنى في مدينة بتاح تكفا وسقوط شظايا صاروخية في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

وفي نفس السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة مبنى بشظايا صاروخية في مدينة بئر السبع، فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى دوي انفجارات قوية في تل أبيب وبئر السبع.

كشفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق وسط إسرائيل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
ضمن الاتفاق.. إيران وعُمان تفرضان رسومًا على المرور عبر مضيق هرمز
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
ترامب يجد مخرجًا.. هل يعالج وقف إطلاق النار أسباب الحرب على إيران؟

