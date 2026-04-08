أعلنت القناة 12 لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط صاروخ إيراني أطلق باتجاه وسط إسرائيل في منطقة مفتوحة.

وأضافت: إصابة مبنى في مدينة بتاح تكفا وسقوط شظايا صاروخية في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

وفي نفس السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة مبنى بشظايا صاروخية في مدينة بئر السبع، فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى دوي انفجارات قوية في تل أبيب وبئر السبع.

كشفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق وسط إسرائيل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.