إيران: خطة الـ10 نقاط تشمل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة

كتب : مصراوي

02:13 ص 08/04/2026

إيران وأمريكا

وكالات

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن خطة السلام المقترحة ذات النقاط العشر تدعو إلى انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، إلى جانب بنود أخرى.

وأضاف أن الخطة تم تقديمها إلى الولايات المتحدة عبر باكستان.

ووفقًا لبيان مترجم صادر عن المجلس، فإن المقترح الإيراني يتضمن "انسحاب القوات القتالية الأمريكية من جميع القواعد والمواقع في المنطقة".

كما تطرق البيان إلى مزيد من التفاصيل بشأن كيفية رؤية إيران لسيطرتها على مضيق هرمز، حيث أوضح أن المرور عبر المضيق سيكون منظمًا وبالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وبموجب بروتوكول ملاحي آمن.

وأكدت إيران أن المقترح يشمل أيضًا رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية المفروضة عليها.

وأشار المجلس إلى أن الخطة تدعو كذلك إلى "إنهاء الحرب ضد جميع مكونات محور المقاومة"، وهو المصطلح الذي تستخدمه إيران للإشارة إلى جماعات إقليمية مثل حماس وحزب الله والحوثيين، والتي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

في المقابل، لم تؤكد الولايات المتحدة أيًا من هذه البنود أو تفاصيل الاتفاق، باستثناء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، المشروط بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصف الرئيس دونالد ترامب المقترح ذو النقاط العشر بأنه "أساس قابل للتطبيق للتفاوض".

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق