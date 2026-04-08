إعلان

بعد الموافقة على الهدنة.. إيران تكشف شرط المرور الآمن عبر مضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

02:04 ص 08/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنًا لفترة أسبوعين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود الفنية اللازمة.

وأضاف عراقجي، بحسب بيان رسمي فجر الأربعاء: أنه بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعبر عن امتناني وتقديري لإخواني الأعزاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير على جهودهم المتواصلة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأوضح: "استجابةً للطلب الأخوي من شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات استنادًا إلى مقترحها المكون من 15 نقطة، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكي عن قبول الإطار العام لمقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للتفاوض، أعلن بموجب ذلك، بالنيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه
في حال تم وقف الهجمات ضد إيران، ستوقف قواتنا المسلحة القوية عملياتها الدفاعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الإيراني ترامب بيان خارجية إيران وقف العمليات ضد إيران دور مصر في وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا شروط إيران في التفاوض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
اقتصاد

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
حدث بالفن | وفاة والد محمود حمدان والحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

حدث بالفن | وفاة والد محمود حمدان والحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة
تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
ترامب يجد مخرجًا.. هل يعالج وقف إطلاق النار أسباب الحرب على إيران؟
شئون عربية و دولية

ترامب يجد مخرجًا.. هل يعالج وقف إطلاق النار أسباب الحرب على إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق