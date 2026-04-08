قال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنًا لفترة أسبوعين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود الفنية اللازمة.

وأضاف عراقجي، بحسب بيان رسمي فجر الأربعاء: أنه بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعبر عن امتناني وتقديري لإخواني الأعزاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير على جهودهم المتواصلة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأوضح: "استجابةً للطلب الأخوي من شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات استنادًا إلى مقترحها المكون من 15 نقطة، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكي عن قبول الإطار العام لمقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للتفاوض، أعلن بموجب ذلك، بالنيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه

في حال تم وقف الهجمات ضد إيران، ستوقف قواتنا المسلحة القوية عملياتها الدفاعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.