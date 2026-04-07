حذّر الدكتور نعمان أبو عيسى، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي، من انزلاق التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نحو مسار تصعيدي مفتوح، في ظل تباين الروايات بين الطرفين بشأن فرص التهدئة، واستمرار تبادل الرسائل التصعيدية.

سياسة رد الفعل.. إيران تتهيأ للتصعيد

وقال عضو الحزب الديمقراطي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ مسار التصعيد ضد إيران مع توقعات سابقة بأن تدفع هذه الضغوط طهران إلى التراجع، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن طهران تنفي وجود توافقات كما يعلن ترامب، وتؤكد أن لكل طرف شروطه المختلفة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تفيد بأن الداخل الإيراني يتهيأ لاحتمال توجيه ضربات أمريكية تستهدف الجسور والمناطق الحساسة، متوقعًا أن يقابل أي تصعيد أمريكي برد مماثل من الجانب الإيراني.

وأشار أبو عيسى إلى أن ترامب قد يلجأ إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران مرة رابعة أو خامسة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بمهلة يومين، ثم رفعتها إلى خمسة أيام، قبل أن تصل إلى عشرة أيام، ثم 11 يومًا، تنتهي مع تمام الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة (2 فجراً بتوقيت القاهرة) في إطار سياسة الضغط والتهديد.

شعبية أمريكا في الخليج مهددة

وأوضح الدكتور نعمان أبو عيسى، أن عدم تنفيذ التهديدات قد يُفقد الرئيس الأمريكي هذه الورقة، ما قد يدفعه إلى تصعيد أكبر "عموديًا"، في حين قد ترد إيران بتوسيع نطاق المواجهة "أفقيًا"، عبر استهداف ممرات استراتيجية مثل مضيق باب المندب أو مناطق أخرى في الخليج العربي.

ولفت إلى أن هذا السيناريو يحمل تداعيات مدمرة ليس فقط على إيران، بل على الدول المجاورة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، ما قد ينعكس سلبًا على شعبيتها في دول الخليج العربي ويؤدي إلى خسارتها أوراق ضغط مهمة.

وبيّن أن التصعيد قد يمنح إيران نفوذًا أكبر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، مقارنة بسيطرتها السابقة التي كانت تقتصر على نحو 2% أو ما يعادل مليوني برميل.

التصعيد الإيراني مكسب لروسيا والصين

وأضاف أن إيران باتت تُصدّر النفط دون مواجهة أمريكية مباشرة، بعد أن كانت تخضع لحصار قبل اندلاع الأزمة، معتبرًا أن طهران ترى في استمرار التصعيد فرصة لتعزيز مكاسبها، خاصة مع تأثيره على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يصب أيضًا في مصلحة حلفائها مثل روسيا والصين.

واختتم أبو عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن التصعيد قد يحدث في أي وقت، سواء بشكل وشيك أو بعد تأجيل لعدة أيام، لكنه استبعد تراجع ترامب عن تهديداته، محذرًا من أن ذلك قد يضعه في موقف "نمر من ورق"، ما يعني أن الأوضاع مرشحة للتدهور من سيئ إلى أسوأ في المدى المنظور.