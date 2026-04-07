فانس: "سيكون هناك الكثير من المفاوضات" قبل انتهاء مهلة ترامب

كتب : وكالات

04:03 م 07/04/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

أفاد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه "سيكون هناك الكثير من المفاوضات" قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات أمريكية على البنية التحتية المدنية.


وقال فانس ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستتوصل إلى اتفاق مقبول: "لقد حدد الرئيس مهلة حوالي 12 ساعة من الآن في الولايات المتحدة، وسنعرف حينها"، مضيفًا: "لكن ستكون هناك مفاوضات كثيرة بين الآن وذاك الوقت، وأنا آمل أن يتم التوصل إلى حل جيد".

في نفس الوقت تقريبًا الذي أدلى فيه فانس بتصريحاته في مؤتمر صحفي في بودابست، نشر الرئيس على منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وسبق أن هدد ترامب بتدمير إيران "وإعادتها إلى العصر الحجري"، قائلاً إنه سيهاجم جميع محطات الطاقة والجسور في البلاد، ورفض المخاوف بشأن جرائم الحرب المحتملة التي قد تترتب على ذلك.

جيه دي فانس الولايات المتحدة إيران ترامب مضيق هرمز حرب إيران الحرب على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
زووم

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
أخبار

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
اقتصاد

"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
"بقع سوداء تشوه عروس القناة".. تلوث غامض يضرب ممشى بورتوفيق بالسويس -صور
أخبار المحافظات

"بقع سوداء تشوه عروس القناة".. تلوث غامض يضرب ممشى بورتوفيق بالسويس -صور

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟