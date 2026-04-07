أفاد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه "سيكون هناك الكثير من المفاوضات" قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات أمريكية على البنية التحتية المدنية.



وقال فانس ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستتوصل إلى اتفاق مقبول: "لقد حدد الرئيس مهلة حوالي 12 ساعة من الآن في الولايات المتحدة، وسنعرف حينها"، مضيفًا: "لكن ستكون هناك مفاوضات كثيرة بين الآن وذاك الوقت، وأنا آمل أن يتم التوصل إلى حل جيد".

في نفس الوقت تقريبًا الذي أدلى فيه فانس بتصريحاته في مؤتمر صحفي في بودابست، نشر الرئيس على منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وسبق أن هدد ترامب بتدمير إيران "وإعادتها إلى العصر الحجري"، قائلاً إنه سيهاجم جميع محطات الطاقة والجسور في البلاد، ورفض المخاوف بشأن جرائم الحرب المحتملة التي قد تترتب على ذلك.