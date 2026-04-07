مسؤول أمريكي: "ترامب مثل الكلب المسعور متعطش دائمًا للدماء"

كتب : محمد جعفر

01:23 م 07/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأكثر تشدداً وعنفاً بشأن إيران مقارنة بمستشاريه، موضحاً أن أي تحريض من قبل وزير الدفاع بيت هيغسيث أو وزير الخارجية ماركو روبيو لا يرقى إلى مستوى حدة موقف ترامب نفسه.

وأضاف المسؤول في تصريحاته لـ"أكسيوس": "الرئيس هو الأكثر تعطشاً للدماء، مثل كلب مسعور.. هؤلاء الرجال يبدون كالحمائم مقارنة بالرئيس."

استشارات ترامب حول خطة الضرب

بدأ ترامب مؤخراً استطلاع آراء مستشاريه ومقربيه حول خطة محتملة لضرب محطات الطاقة والجسور في إيران، من خلال سؤاله لهم:
"ما رأيكم في يوم البنية التحتية؟"، وفي المقابل، يعتقد فريق التفاوض التابع لترامب والذي يضم نائب الرئيس جيه دي فانس، ومستشار الأمن القومي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر أنه يجب محاولة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي إذا كان ذلك ممكنًا، لتجنب التصعيد العسكري الكبير.

ضغوط إسرائيلية وحلفاء أمريكيون

في الوقت نفسه، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاء سياسيون مثل السيناتور ليندسي جراهام من الحزب الجمهوري، الضغط على ترامب لعدم الموافقة على وقف إطلاق النار ما لم تقدم إيران تنازلات كبيرة، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أو التخلي عن جميع اليورانيوم عالي التخصيب، وهي خطوات تبدو غير محتملة في الوقت الحالي.

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
