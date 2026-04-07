لقي سائق قطار فرنسي فائق السرعة مصرعه، صباح الثلاثاء، إثر اصطدام القطار بشاحنة كانت تحمل معدات عسكرية عند معبر للسكك الحديدية بالقرب من مدينة كاليه، وفق ما أعلنته السلطات المحلية ومشغلو السكك الحديدية في بيانات منفصلة.

وأفادت المحافظة المحلية بأن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 16 شخصاً، من بينهم اثنان في حالة حرجة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 راكب كانوا على متن القطار وقت وقوع التصادم.

وذكرت شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF أن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار متجهاً من دونكيرك إلى باريس، حيث اصطدم بشاحنة كانت تعبر السكة وتحمل معدات عسكرية.

وأضافت الشركة أن حركة القطارات في المنطقة تأثرت بشكل كبير نتيجة الحادث، متوقعة استمرار الاضطرابات في حركة النقل حتى نهاية اليوم على الأقل، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.