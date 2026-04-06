أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، قرارا عسكريا يقضي بإلغاء القرار رقم (164) لسنة 2023، والمتعلق بتعيين نائب ومساعدي القائد العام للجيش، وذلك في إطار مراجعة الهياكل التنظيمية داخل المؤسسة العسكرية.

البقاء في هيئة القيادة

بحسب تعميم صحفي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، فإن القرار الجديد لم يترتب عليه إبعاد القادة المعنيين، بل نص صراحة على الإبقاء عليهم كأعضاء فاعلين ضمن هيئة قيادة القوات المسلحة.

وأوضح التعميم، أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة ضبط الهيكل القيادي دون إحداث تغيير في المواقع الفعلية لهؤلاء القادة داخل المنظومة، حسبما أفادت صحيفة "سودان اندبندنت".

تعديلات تنظيمية دخلت حيز التنفيذ

أكدت القيادة العامة، أن سريان هذا القرار بدأ اعتبارا من الثاني من أبريل 2026، مشددة على أن الخطوة تأتي ضمن "ترتيبات تنظيمية" روتينية تهدف إلى تعزيز الأداء داخل هيكل القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.