نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن وسطاء يعملون على إعداد خطة جديدة تهدف إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وفي تعليق على هذه المعلومات، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة بي بي سي، إن هذه المقترحات "ليست سوى واحدة من عدة أفكار مطروحة"، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته عليها حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن العمليات العسكرية مستمرة، في إشارة إلى ما وصفه بـ"عملية الغضب الملحمي"، ما يعكس تمسك واشنطن بمواصلة التحرك العسكري في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن ترامب سيعرض موقفه بشكل أكثر تفصيلاً خلال مؤتمر صحفي من المقرر عقده في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، وسط غموض بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدى القريب.