أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين المقيمين خارج البلاد، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وتحت إشراف البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي أُطلقت سابقًا وشملت 16 دولة عبر 31 بعثة دبلوماسية وقنصلية، من بينها أبوظبي، الرياض، الكويت، لندن، باريس، برلين، نيويورك، واشنطن، ومونتريال، وذلك اعتبارًا من نوفمبر 2025.

افتح حسابك في مصر

وفي إطار التوسع الجديد، تم الإعلان عن إضافة عدد كبير من الدول ليشمل نطاق المبادرة نحو 45 دولة بالنسبة للبنك الأهلي المصري، عبر 50 بعثة دبلوماسية وقنصلية، من بينها بغداد، أربيل، بيروت، الجزائر، تونس، أنقرة، إسطنبول، مدريد، وارسو، كوبنهاجن، برازيليا، طوكيو، سيول، بانكوك، نيروبي، بريتوريا، وداكار.

كما تم توسيع نطاق المبادرة لبنك مصر ليشمل 36 دولة من خلال 42 بعثة دبلوماسية وقنصلية، تغطي عددًا واسعًا من العواصم والمدن العالمية، بما يسهل على المصريين بالخارج فتح حساباتهم البنكية دون الحاجة إلى السفر.

شروط "افتح حسابك في مصر"

وبحسب الضوابط المعلنة، يتعين على المواطن الراغب في فتح حساب استيفاء طلب فتح الحساب من خلال البنك الذي يختاره، سواء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، عبر البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، مع ضرورة الاطلاع على التعليمات قبل التقديم.

وتقتصر المبادرة على المواطنين المصريين البالغين 15 عامًا فأكثر، بشرط امتلاك جواز سفر مصري ساري أو بطاقة رقم قومي سارية، مع تقديم مستندات إثبات الشخصية المعتمدة من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

كما أكدت الإرشادات ضرورة إدخال رقم هاتف صحيح، سواء الدولي متضمنًا كود الدولة أو رقم مصري، إضافة إلى تسجيل بريد إلكتروني دقيق، حيث يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لتفعيل خدمات الإنترنت البنكي والتواصل مع العميل.

وشددت التعليمات على عدم إجراء أي تعديل أو شطب في استمارة التقديم، مع التأكد من دقة البيانات، إذ إن إدخال معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

وأوضحت أن المواطنين الذين لديهم حسابات قائمة بالفعل في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر لا يمكنهم التقدم بطلب فتح حساب جديد، وفي حال توقف الحساب أو تجميده نتيجة عدم النشاط، يتعين تحديث البيانات مع البنك لإعادة تفعيله بدلًا من فتح حساب آخر.

كما يُسمح للمواطن بالتقديم لفتح حساب في أي من البنكين طالما لا يمتلك حسابًا قائمًا لدى البنك المختار.

وفيما يتعلق بحالات ازدواج الجنسية، شددت التعليمات على ضرورة الإفصاح عن الجنسية الأجنبية وإرفاق المستندات المؤيدة، مع اعتمادها من الجهات المختصة.

ويمكن استخراج صحيفة الحالة الجنائية سواء من داخل مصر أو من خلال السفارات والقنصليات بالخارج، مع استيفاء إجراءات التصديق المطلوبة من الجهات الرسمية في البلدين.

قنوات اتصال مباشرة

وأتاحت الوزارة قنوات تواصل مباشرة للاستفسارات، حيث يمكن التواصل مع البنك الأهلي المصري عبر الرقم الدولي +20219623 أو البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكن التواصل مع بنك مصر عبر الرقم +20219888 أو البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت الوزارة أن البنكين سيتوليان استكمال إجراءات فتح الحساب والتواصل المباشر مع العملاء لاستيفاء أي بيانات إضافية، في إطار تسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على تقديرها لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم ارتباطهم بالاقتصاد الوطني وتيسير معاملاتهم المالية.